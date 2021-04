Ein Viertel der Österreicher geht nicht zum Testen

„Testen, testen, testen!“, lautet immer wieder der Appell von Experten und Politikern im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Auch wenn die Testinfrastruktur in Österreich führend in Europa ist, nehmen noch immer viel zu wenige Menschen diese in den meisten Fällen kostenlosen Angebote wahr. So hat sich zum Beispiel im Zeitraum von Mitte März bis Mitte April ein Viertel der Bevölkerung kein einziges Mal auf das Coronavirus testen lassen. Weitere 15 Prozent waren zumindest einmal testen, wie eine Umfrage der Universität Wien zeigt.