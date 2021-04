Einmal ins Fernsehen: „SOKO Linz“ sucht Komparsen

Corona-Test und Maske

Das übernimmt die österreichische Agentur „Extras“, die auch andere bekannte Serien wie etwa „Der Bergdoktor“ oder „SOKO Kitzbühel“ mit neuen Gesichtern für kleinere Rollen ausstattet. Das Casting findet am Freitag, 7. Mai, sowie an den beiden Folgetagen in der Lösehalle der Tabakfabrik in Linz statt. Jeder kann vorbeikommen - eine Anmeldung ist nicht erforderlich, wohl aber ein maximal 48 Stunden alter Antigen-Test und eine FFP2-Maske zum Schutz vor dem Virus.