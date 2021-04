Ausreisetestpflicht für Osttiroler Orte läuft aus

„Können Virus nur gemeinsam eindämmen“

Mit Stand Freitagmittag waren in Osttirol insgesamt 244 Personen mit dem Coronavirus infiziert. „Wir appellieren eindringlich an alle Bürgerinnen und Bürger, sich an die bereits bestehenden Vorgaben zu halten und ihren Covid-Status weiterhin regelmäßig zu überprüfen: Wir können das Coronavirus nur gemeinsam eindämmen“, betont Bezirkshauptfrau Olga Reisner.