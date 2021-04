Hightech-Pionier ist mit Weltneuheit zurück

Mut zum Start

Die Gründer vieler bis heute erfolgreicher Vorarlberger Unternehmen starteten in Keller- oder Garagenräumen. Die Geschichte der „1zu1 Prototypen GmbH & Co.“ begann ebenso abenteuerlich - in einem Rohbau in Dornbirn. Vielleicht liegen hier die Wurzeln für den Elan der „Väter“ des Prototypenbaus: Wolfgang Humml und Hannes Hämmerle fassten 1996 Mut und gründeten die „HTS Humml und Hämmerle Tooling Service GmbH“, die sie 2002 in „1zu1 Prototypen“ umbenannten. Am Beginn standen eine Betriebsfläche von 250 Quadratmetern, zwei Mitarbeiter und zwei Vakuumgießanlagen. Beide Gründer sind leidenschaftliche Techniker, die mit eigenen Innovationen der Zukunft entgegenlaufen wollen. „Ich bin zu 80 Prozent Techniker, habe Wirtschaftsinformatik studiert. Hannes Hämmerle hat die HTL absolviert und später betriebswirtschaftliche Ausbildungen nachgeholt“, erzählt Humml. Zündender Funke für den Start in die Selbstständigkeit sei der Kauf einer der ersten Stereolithographie-Anlagen in Vorarlberg gewesen.