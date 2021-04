„Eine Frechheit“ - die Grazer Stadionfrage

Was mit dem Rasenproblem wieder zum Gesprächsthema in Fußball-Österreich wurde, sorgt de facto schon jahrelang Diskussionen: das Grazer Fußballstadion. Nun äußerte sich im Zuge einer virtuellen Pressekonferenz auch der ehemalige Sturm-Star Hannes Reinmayr zur ewigen Stadionthematik in der steirischen Hauptstadt. „Eigentlich ist‘s eine Frechheit“, so die schwarz-weiße Legende.