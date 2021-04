Freestone: „Freddy Mercury starb in meinen Armen“

Es ist mit Sicherheit die bislang berührendste Folge von „OHNE Maulkorb MIT Dolezal“, die via krone.tv in die Wohnzimmer der Österreicher ausgestrahlt wurde. Peter Freestone, der langjährige persönliche Assistent der viel zu früh verstorbenen Queen-Ikone Freddie Mercury, war in unserem Studio zu Gast und erzählte von seinem Leben mit Mercury. „Mein Job war es, 12 Jahre darauf zu achten, dass Freddie gut aussah wenn er das Haus verließ - daher war ich es auch, der ihm seine letzte Kleidung anzog, bevor der Sarg geschlossen wurde…“, erzählte er unserem Moderator Rudi Dolezal, „er starb in meinen Armen.“