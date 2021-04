Wiener Anwalt erregt in Sex-Doku die Gemüter

Aufregung statt Erregung: In einer laufenden ATV-Sex-Doku plaudert ein bekannter Wiener Anwalt in einem Freudenhaus im Beisein einer Prostituierten ungeniert in Unterhose und Bademantel über „Puff“-Besuche. Ehe er mit der Dame auf dem Zimmer verschwindet. Die Kollegenschaft ist über die brisante „Berufswerbung“ nur wenig erfreut