Rabenvater drohen bis zu drei Monate im „Häfen“

Unglaublich, wie man so verantwortungslos sein kann: Der Rumäne (26) trank am Montagnachmittag in seiner Wohnung im zweiten Stock mehrere Flaschen Bier. Als ihn seine gleichaltrige Gattin etwa gegen 16.30 Uhr mit den beiden gemeinsamen Kindern alleine ließ, ging der Betrunkene ins Schlafzimmer, legte sich dort ins Bett und schlief ein.