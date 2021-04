ÖH-Wahl: Mehrere Hindernisse für Studierende

Die Corona-Krise hat auch Auswirkungen auf die kommende ÖH-Wahl im Mai. Aufgrund der Pandemie wird mit einer rückläufigen Wahlbeteiligung gerechnet. An der FH Burgenland können Studierende direkt vor Ort oder per Brief ihre Stimme abgeben. Digitale Wahlsysteme haben zumeist gleich mehrere Sicherheitslücken.