Patrick Dempsey soll in Komödie erstmals singen

Die erfolgreiche Disney-Komödie „Verwünscht“, in der eine Prinzessin aus der Zeichentrick-Welt plötzlich in der Wirklichkeit landet, war 2007 in die Kinos gekommen. Vergangenen Dezember wurde bekannt, dass eine Fortsetzung in Planung ist. Medienberichten zufolge spielt die Schauspielerin Amy Adams wieder in der Hauptrolle, Regie soll Adam Shankman führen.