Heimischem Bier droht Verkaufsstopp in Deutschland

Von Vorgehensweise „überrascht“

Dass dem „Sölsch“ nun endgültig der Hahn abgedreht wird, glaubt Gstrein nicht. Schließlich habe man das auf 1400 Meter Seehöhe erzeugte Bier europaweit und in Großbritannien schützen lassen. „Wir sind als Marke eingetragen und machen uns keine Sorgen. Es überrascht uns eher, dass der Verband mit den großen Marken so vorgeht. Wir wären nie auf die Idee gekommen, das Bier ‚Kölsch‘ zu nennen.“ Der Brauereiverband sei wegen des Disputs bislang auch noch nicht an das Jungunternehmen herangetreten - man habe davon lediglich aus den Medien erfahren.