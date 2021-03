Corona: Tausende Liter Bier und Wein für den Gully

Auch andere Getränke nicht mehr brauchbar

Doch nicht nur Bier wurde in großen Mengen in die Berge geliefert. Die Firma Morandell International GmbH mit Sitz in Wörgl beliefert Kunden auch mit Weinen. Laut der Geschäftsführung „ist klar, dass der Großteil der Ware retour kommen wird, da Ausschank nur in den aller seltensten Ausnahmefällen möglich war“. In den meisten Fällen seien die Hütten frühestens ab April erreichbar. „Bis zu diesem Zeitpunkt werden gewisse Sortimente die Mindesthaltbarkeit überschritten haben.“