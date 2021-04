„Nicht zum normalen Schulalltag zurückkehren“

„Viele sagen, dass die letzten eineinhalb Schuljahre nichts wert sind. Ich sehe das ganz anders“, so Spiel. Die Herausforderung vor der die junge Generation stand dürfe man nicht unterschätzen. „Sie haben vielleicht in manchen fachlichen Bereichen ein bisschen weniger mitgenommen. Aber was sie dafür gelernt haben, was Generationen vor ihnen nicht gelernt haben, war, dass sie mit so einer stressigen Situation umgehen können und dass sie in der Lage sind, ihr Lernen selbst zu organisieren. Ich glaube das sind alles Dinge, die für das spätere Leben ganz, ganz wichtig sind.“