Betrunken gegen Baumstumpf geprallt, Sohn im Auto

Mit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut hat sich eine 37 Jahre alte Frau am Sonntagnachmittag in Wien hinter das Steuer ihres Autos gesetzt. Doch damit nicht genug hatte sie auch noch ihren dreijährigen Sohn im Wagen. In der Amundsenstraße im Bezirk Penzing kam die Frau mit dem Pkw rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baumstumpf.