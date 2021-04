Infektionsgeschehen bleibt in Vorarlberg hoch

Anzahl der Minderjährigen bei Infizierten hoch

Sowohl in der Talschaft Bregenzerwald mit rund 32.000 Einwohnern als auch in Lustenau (24.000 Einwohner) nahmen die Fallzahlen zuletzt stark zu. Im Bregenzerwald waren bis Sonntagabend 316 Corona-Infektionen bekannt, die meisten davon in Schwarzenberg (47), Egg (45), Andelsbuch (43), Bezau (31) und Lingenau (27). Betroffen waren vor allem auch Minderjährige (64). Ähnliches galt für Lustenau, wo am Montag 145 Fälle verzeichnet waren - dort kamen in einer Woche 80 Neuinfektionen hinzu, auch in Lustenau war der Anteil der Minderjährigen mit 80 hoch. Sowohl im Bregenzerwald als auch in Lustenau werden ab Dienstag sämtliche Oberstufenklassen wieder im Distance Learning geführt. Welche weiteren Maßnahmen noch gesetzt werden, sollte im Lauf des Montags bekannt gegeben werden.