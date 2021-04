Marsch: „Leipzig ist eine super Idee für mich“

Die gegen den WAC könnte eine der letzten Partien für Trainer Jesse Marsch in Salzburg sein, auch am Wochenende verdichteten sich wieder die Gerüchte, Leipzig-Coach Julian Nagelsmann könnte zu Bayern München gehen - womit der Verein beim ehemaligen Leipziger-Co-Trainer Marsch anfragen könnte. Erst am Donnerstag hatte Marsch bei „Sky“ erklärt, offen zu sein: „Wenn ich die Möglichkeit als Trainer in Leipzig haben kann, dann ist es eine super Idee für mich.“