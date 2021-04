Diese Oscar-Gewinner können Sie bereits streamen

Der Gewinner der 93. Oscars heißt „Nomadland“. Der Film wurde bei der Gala, die in der Nacht von Sonntag auf Montag in Los Angeles über die Bühne ging, als bester Film ausgezeichnet, Chloé Zhao als beste Regisseurin. Und Frances McDormand konnte sich in der Kategorie der Hauptdarstellerinnen behaupten. Als bester Hauptdarsteller wurde überraschend der 83-jährige Anthony Hopkins für seine Leistung als dementer Mann in Florian Zellers „The Father“ gewürdigt. Beide Filme kann man bei uns leider noch nicht streamen. Andere dafür schon. Etwa „Ma Rainey‘s Black Bottom“.