Warten auf Machtwort für Jobs in Salzburgs Handel

Seit zehn Jahren versucht der Salzburger Spar-Konzern den Europark zu erweitern, die „Krone“ berichtete ausführlich. Gerade die Grünen im Land haben das bisher verhindert. Das Argument: Geschäfte und Arbeitsplätze in den ländlichen Regionen und in der Altstadt würden so vernichtet. Eine aktuelle Studie von Land und Arbeiterkammer hat nun erhoben, wie sich die Zahl der Arbeitsplätze seit 1997, dem Jahr der Europark-Eröffnung, entwickelt haben. Das Ergebnis: Ein Plus von knapp 40 Prozent, und das quer durchs Bundesland. „Für mich ist es unfassbar, dass die Gegner einfach sagen, wie viele Arbeitsplätze durch den Europark und eine Erweiterung verloren gehen“, sagt Gerhard Drexel, Spar-Aufsichtsratsvorsitzender, und fügt hinzu: „Es ist verantwortungslos so zu argumentieren, und den Fakten nach falsch.“