Pünktlich zum Wochenende ist der Frühling zurück

Pünktlich zum Wochenende hat sich der Frühling wieder nach Österreich zurückgekämpft und die Temperaturmarke in die Höhe klettern lassen. In Tirol und Teilen Vorarlbergs zeigte das Thermometer am Samstag sogar Werte jenseits der 20 Grad an, doch auch in den übrigen Bundesländern zeigte der Frühling, was er kann.