Teamchef über Vettel: „Was ich am meisten bereue“

Nach seinem Nuller in Bahrain ging auch in Imola die Misere weiter. Vettel erlebte am Sonntag in seinem zweiten Rennen für Aston Martin das nächste Debakel, schied als 15. in der letzten Runde mit Getriebeschaden aus. „Seb war in Imola ohne eigenes Verschulden nicht konkurrenzfähig, aber wenn man sich seine Pace auf den Trockenreifen ansieht, ist sie vielversprechend. Ich denke, das zeigt, dass er beginnt, das Auto zu beherrschen“, nimmt Szafnauer seinen Piloten in Schutz.