„Bei Damir Canadi hat sich das Risiko ausgezahlt“

Eigentlich schon. Der Verein wollte, dass ich weitermache und ich auch. Abgesehen davon hätte ich auch gar keine anderen interessanten Angebote gehabt. Altach hat mich nicht angerufen, das hätte ich mir schon angehört (lacht). Nein im Ernst, ich habe kein klares Ziel. Was sich ergibt, ergibt sich. Ich habe viel Glück gehabt, dass ich jetzt überhaupt in dieser Situation bin. Hoffentlich habe ich dieses Glück auch in Zukunft. Jetzt ist mein Fokus komplett auf den FC Dornbirn gerichtet.