Umbruch bei Ferlachern: Trainer ist weg!

Und so musste Klubchef Wolfi Buchbauer reagieren: Er beendete die Zusammenarbeit mit Trainer Alen Mihalj mit sofortiger Wirkung. „Co“ Patrick Jochum und Anna Buchbauer (absolviert die Trainerlizenz) übernehmen als Duo. „Wir hätten uns nach Saisonende so oder so von Mihalj getrennt – die Luft war draußen“, weiß Buchbauer, der eine kroatische Lösung an der Angel hat.