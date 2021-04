„Dein Leuchten bleibt in unseren Herzen“

„Wenn wir in den Himmel schauen, so denken wir an dich. Du bist unser Stern. Denn wie auch das Leuchten der Sterne Millionen Jahre anhält, so bleibt auch dein Leuchten in unseren Herzen“ - diese Zeilen ließ die Familie von Maximilian (1) auf die Parte schreiben. Ein Bus hatte den Buben überrollt.