Regionalliga Salzburg könnte eine 16er Liga blühen

Die Regionalliga West ist Geschichte - derzeit spielen die Klubs aus der ehemaligen Westliga in drei Regionalligen. Ein Teilnehmer an der Regionalliga Salzburg ist der SAK 1914. Nach dem letztjährigen Titel des „Abbruch-Meisters“, folgte heuer eine eher durchwachsene Saison. In der Saison 2022/23 steht den Salzburgern wohl wieder eine Reform ins Haus. Die Rede ist von einer Liga mit 16 Klubs. SAK-Obmann Josef Penco war bei Marco Cornelius im Studio der 3. Liga zu Gast.