„Ohne Nachzudenken mehrere Ohrfeigen verpasst“

Schlüsselbund verloren

Für die gebürtige Ungarin brach fast die Welt zusammen, als sie bemerkte, dass ihr Opel Zafira, Baujahr 08, nicht mehr in der Garage steht. „Ich bin zur Polizei und hab’ Anzeige erstattet – die waren verwundert, dass ein so altes Auto gestohlen wird“, erinnert sich N. Doch die Diebe dürften es nicht schwer gehabt haben, denn die 41-Jährige hatte am Spielplatz vorm Haus – nahe der Tiefgarage – ihren Schlüsselbund verloren. Der Finder brauchte nur den dazugehörigen Wagen suchen.