„Werde mich nimmer aufregen, wenn er auf Tour ist“

Wie heimkommen, Whitney war die Größte

Natürlich nimmt Rudi Dolezal auch Bezug auf die Schauspielrolle, die Kathi Straßer seit 2009 in „Schnell ermittelt“ verkörpert. Ihre Rolle als Bezirksinspektorin gefällt ihr nach wie vor, viel wichtiger sei aber das Team. „Es ist immer wieder wie heimkommen.“ Musikalisch hat sie auch ihre Favoriten - unangefochten an der Spitze ist Whitney Houston. „One Moment in time“ wird oft gehört und sorgt immer wieder für ein paar Tränchen.