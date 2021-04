Stadtgalerie Klagenfurt bringt Graffiti ins Museum

Bereits in der Antike in Ägypten oder in Rom gab es Graffiti an öffentlichen Plätzen. Schon damals standen die Namen der „Writer“ im Vordergrund der Inschriften. Wie sich die Szene in Kärnten entwickelt hat und was hinter den oft unleserlichen Schriftzügen steht, zeigt die aktuelle Ausstellung „Umlackiert“ in der Klagenfurter Stadtgalerie, wo bis 5. September Streetart regiert.