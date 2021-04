Heute LIVE: Nadal schießt in Barcelona scharf

Nadal ist in Barcelona Rekordsieger. Bisher elfmal krallte sich „Rafa“ den Titel. Ob‘s heuer zum zwölften Mal gelingt? Zumindest in der Vorwoche erwies sich der Spanier nicht unbedingt in Hochform. In Monte Carlo war gegen Andrei Rublew Endstation. Nadal hat in Barcelona also einiges gut zu machen.