Magnitude 3,7: Auch Nachbeben deutlich zu spüren

Ein „Rumpler“ riss in der Nacht auf Dienstag Tausende Menschen aus dem Schlaf: Die Erdbeben-Tätigkeit dauerte auch am Dienstag im Raum Neunkirchen an, noch am Abend gab es Nachbeben. Deren Stärken wurden von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) mit 3,7 um 20.01 Uhr und mit 2,5 um 19.17 Uhr angegeben. Das stärkere dieser Nachbeben sei ebenfalls großräumig zu spüren gewesen.