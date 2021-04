Spuren des 2. Weltkriegs in Tirol noch sichtbar

Vier Tonnen in vier Jahren

In den vergangenen vier Jahren landete man jedes Mal auf Platz sieben in der Liste. Platz eins belegte stets Niederösterreich, wo es allein im Jahr 2020 exakt 603 Funde gab. In Summe wurden großzügig aufgerundet in Tirol vier Tonnen an Relikten geborgen. Im Detail betrachtet sieht das so aus: