Tiroler (53) fand Handgranate aus 2. Weltkrieg

Ein mörderisches „Überbleibsel“ aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckte ein 53-jähriger Tiroler in Wörgl am Donnerstagnachmittag. Bei Grabungsarbeiten in einem Garten stieß er auf eine Handgranate und verständigte die Polizei. Der Entminungsdienst des Bundesheers rückte an.