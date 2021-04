52 Fußgänger in Deutschland von Radar geblitzt

In der deutschen Stadt Northeim im Bundesland Niedersachsen sind gleich 52 Menschen von einer mobilen Blitz-Anlage geblitzt worden - zu Fuß. In der betreffenden Straße ist Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben, sagte eine Sprecherin des Landkreises am Dienstag. Mehrere Passanten seien durch die Messanlage, die ab 20 km/h blitzt, gesprintet und dabei gefilmt worden.