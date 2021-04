BMW Steyr gibt Vollgas für Ausbau der E-Mobilität

„Sind gut ausgelastet“

In den nächsten Jahren werden Verbrennungsmotoren weiter eine große Rolle in Steyr spielen, wird Susanek nicht müde zu betonen. „Ein chinesisches Sprichwort sagt, dass man das Dach reparieren muss, wenn die Sonne scheint - das werden wir tun“, so der Werksleiter. Im Vorjahr wurden in Steyr 996.636 Motoren hergestellt. „Wir sind gut ausgelastet“, so Susanek.