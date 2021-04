Harald Krassnitzer wandert vom Glockner zum Meer

Was sind das für Menschen, die wandern, und was treibt sie denn an, sich auf den langen Weg zu machen? Der Schauspieler selbst empfand das Weitwandern nicht nur als Abenteuer: „Es gab viel zu entdecken. Aber der Reiz lag für mich darin, dass es eine Form des Reisens war, die in gleichem Maße mit Fitness und Kultur zu tun hat.“