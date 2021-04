kronehit sucht Liebe für ATV-„Gemeindebau“-Tamara

Die Nase voll von Dating-Apps und blöden Anmachen im Internet? So geht es zumindest ATV-Diva Tamara aus dem TV-Format „Mein Gemeindebau“, die erst kürzlich bei einem Blind-Date in der Sendung den Mann fürs Leben gesucht hat. Der größte Privatradiosender Österreichs sorgt aber für Abhilfe und sucht bei Lockdown-Love im kronehit mach mit munter Morgen aktuell die große Liebe für die Singles des Landes - und jetzt auch für Tamara. Zwar ist sie jeden Donnerstag um 20.15 Uhr auf den Bildschirmen zu sehen, ein passender Partner blieb jedoch bislang aus. Jetzt soll kronehit nachhelfen. Intime Themen on Air inklusive.