Kirchdorf: „Problem-Kind“ wurde „Musterschüler“

So schnell kanns gehen, zum Glück in die richtige Richtung. Aber das Pendel kann auch schnell wieder anders ausschlagen. Derzeit ist die Lage in Oberösterreich stabil, alle Inzidenz-Werte liegen unter 300. Der Bezirk Ried mit aktuell 296,6 zwar knapp darunter, auch Wels-Stadt mit 291,3, Schärding mit 266,6, Braunau mit 263,4, Wels-Land mit 231,8 und Linz mit 212 sind noch über der 200er-Marke, aber von Abriegelungen wie in Braunau ist man derzeit weit enfernt.