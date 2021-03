Testbus für Bezirk mit hoher Sieben-Tages-Inzidenz

Der Bezirk Kirchdorf an der Krems hat am Dienstag, 16 Uhr, mit 387 die höchste Sieben-Tages-Inzidenz in Oberösterreich aufgewiesen. Als Reaktion darauf hat das Land angekündigt, ab Donnerstag dort einen Testbus einzusetzen, um rascher auf Fallhäufungen reagieren zu können. Start ist in der Gemeinde Wartberg an der Krems, am Freitag kommt der Bus in Gemeinde Nußbach.