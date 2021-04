Brüssel blickt dank Geschichtslehrer auf das Land

Haus der Geschichte in Brüssel

Mit seinem aktuellen Projekt will er in Staunen versetzen und zum Nachdenken anregen: „Ist damals wirklich alles schöner gewesen?“ Aufmerksamkeit erregte Hermann damit im Zentrum der EU. Die besten „Zeitsprünge“ sollen in das Europäische Haus der Geschichte in Brüssel aufgenommen und einem breiten Publikum präsentiert werden. „Eine Kooperation wurde vereinbart, die in kleinen Schritten nun beginnt“, freut sich Hermann.