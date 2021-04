Die bizarren Gegner im PS5-Kracher „Returnal“

Wenige Tage vor dem Release zeigt Sony in einem neuen Trailer die vielen Schrecken, die Spieler im PS5-Shooter „Returnal“ am bizarren Planeten Atropos erwarten. Das Spiel von finnischen Entwickler Housemarque erzählt die Geschichte der Astronautin Selene, die auf dieser fremden Welt in einer Zeitschleife gefangen ist und versucht, ihrer misslichen Lage zu entrinnen. „Returnal“ erscheint am 30. April exklusiv für die PS5.