Fahrer-Streit eskaliert: Mordversuch am Parkplatz?

Opfer am Boden

Zwei der Zecher legten sich später in ihre Lkw-Kojen, zurück blieben das Opfer und der Angeklagte. Die Kollegen hörten bald darauf Krach und Schreie, sie fanden beide Männer blutig vor, den 45-Jährigen reglos am Boden, den nunmehr Angeklagten offenbar wütend.