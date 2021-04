Wien: Aktion scharf gegen illegalen Welpenhandel

Geplant ist weiters, in den Bezirken aktiv über illegalen Welpenhandel informieren (etwa in Hundezonen). Der Appell der Stadt richtet sich aber auch an den Bund, an den neuen Tierschutzminister: „Es darf einfach keine Ausnahmegenehmigungen zum Import von nicht Tollwut geimpften Hunde- und Katzenwelpen nach Österreich geben“, betont Jürgen Czernohorszky.