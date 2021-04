Prinz Harry „Aushängeschild weißer Privilegien“

Auch Meghans Vorwurf, dass sich die royale Familie nicht um ihre mentale Gesundheit geschert habe, winkt Sharon ab. „Die Queen stammt aus seiner anderen Generation. Sie vermeiden Umarmungen notorisch. Ich verstehe es, aufgrund ihres Alters“, schildert sie in der Sendung ‚Real Time with Bill Maher‘. Die Rassismusvorwürfe gegen sich kann die Frau von Ozzy Osbourne nicht nachvollziehen. „Ich wurde so viele Dinge in meinem Leben genannt, also bin ich es gewohnt. Aber ich werde es nicht akzeptieren, als Rassistin bezeichnet zu werden“, stellt sie klar. „Meiner Meinung nach macht es dich nicht zu einem Rassisten, nur weil du nicht mit jemandem übereinstimmst.“