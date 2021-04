Bresnik zu Thiems Krise: „Ich habe keine Ahnung“

Welchen Eindruck haben Sie vom neuen ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer?

Der Jürgen ist der Erste, den ich da in den letzten 20 Jahren sehe, der zeitlich sehr viel investiert. Bei dem hat man das Gefühl, dass da mehr als ein wirtschaftliches Interesse da ist, dass dort was weitergeht. Das taugt mir. Was gewisse Dinge anbelangt, braucht er halt seine Lehrzeit. Aber er ist so intelligent, dass er sich mit den richtigen Leuten umgibt und extrem fleißig. Er kommt um 8 und geht um 6. Wenn er nicht in der Südstadt ist, ist er irgendwo in Österreich unterwegs. Das ist einmal was anderes.