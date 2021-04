Mutige Brüder verhinderten Inferno in Tiefgarage

„Keiner hat uns unterstützt“

„Ich habe sie ersucht, die Feuerwehr anzurufen, doch keiner hat uns unterstützt – das musste ich selbst machen. Sie haben nur die Handys rausgeholt und gefilmt“, ärgert sich Amel. Lediglich zwei PlusCity-Mitarbeiter standen den Brüdern bei, als sie mit insgesamt zwölf Feuerlöschern versuchten, eine Ausbreitung des Feuers auf andere Fahrzeuge sowie das Gebäude zu verhindern. „Es war nicht leicht, den Brand unter Kontrolle zu halten, er ist immer wieder groß aufgeflammt – wie im Film. Der Rauch ist außerdem so dicht geworden, dass wir kaum noch was sehen konnten“, erklärt der 21-Jährige. Die Feuerwehr Pasching war dann aber rasch am Einsatzort und löschte die Flammen endgültig ab.