„Mohammed-Beleidigung wie Holocaust-Leugnung“

Streit um französischen Botschafter

Saad Rizvi, Vorsitzender der Islamistenpartei Tehreek-e-Labbaik Pakistan, setzte der Regierung ein Ultimatum für die Ausweisung des Botschafters bis zum 20. April. Für den Fall, dass der Diplomat im Land bleiben darf, kündigte Rizvi weitere Proteste an. Nach seiner Verhaftung am Montag strömten Tausende auf die Straßen von Lahore, der Hafenstadt Karachi oder der Garnisonsstadt Rawalpindi. Sie setzten auch Autos und Geschäfte in Brand. Demonstranten blockierten zudem die Autobahn, die Lahore mit Islamabad verbindet und lieferten sich an mehreren Stellen Zusammenstöße mit der Polizei, wie die Behörden mitteilten.