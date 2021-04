Testtourismus im Ländle soll abgestellt werden

Österreich bezahlt die „Touri-Tests“

SPÖ-Klubobmann Thomas Hopfner will diesen „Testtourismus“ so schnell wie möglich abgestellt sehen. „Der Anteil an Schweizern, die sich in Vorarlberg testen lassen, scheint relativ hoch zu sein. Dadurch kommen einerseits gezielt mehr Leute zu uns, was die Mobilität stark erhöht - und dadurch auch die Gefahr, dass sich das Corona-Virus stärker verbreitet“, erklärt er. Weiter kritisiert er, dass die Tests nicht von der Schweiz, sondern von Österreich bezahlt werden.