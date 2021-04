Daniel Brühl in Hollywood ++ Staraufgebot in Wien

Daniel Brühl, Deutschlands bester Hollywood-Export, spricht über seine Rolle in „The Falcon und the Winter Soldier“. Außerdem: Unter dem Motto „Give Bees a Chance“ (Gib Bienen eine Chance) gab es diese Woche ein echtes Event in Wien. Stars wie Sebastian Vettel und Dominik Thiem wollten einem wichtigen Umwelt-Thema ihre Stimme verleihen. Willkommen zu Adabei Prime, dem Besten aus einer Woche Society mit Sasa Schwarzjirg.