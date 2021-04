Über Stock und Stein auf dem Walserweg

Heute geht es von Nüziders bergan durch den Wald auf dem alten Walserweg bis zur Bergparzelle Laz. Startpunkt ist beim Dorfbrunnen. Von dort folgt man zunächst der Dr. Seeger-Straße, biegt dann rechts auf den Burgweg und zweigt schließlich links in den Schloßweg ab. Die Straßennamen sind bereits Hinweise auf das historische Gebäude, dessen Überreste bis heute sichtbar sind. Denn nach einem kurzen Anstieg ragen linker Hand über der Ortschaft die Gemäuer der Ruine Sonnenberg empor. Von der einstigen Burg ist vor allem ein Rest des nordseitigen Turms erhalten.



Spannende Geschichte der Ruine Sonnenberg

Die Anlage wurde wahrscheinlich im 13. Jahrhundert als Sitz des Dienstmannengeschlechts „von Nüziders“ erbaut und trug ursprünglich auch deren Namen. Während einer Fehde zwischen dem Bischof von Chur, Graf Hartmann von Werdenberg-Sargans und Herzog Friedrich IV. von Österreich wurde das herrschaftliche Gebäude samt der Ortschaft Nüziders niedergebrannt. Der Bischof ließ die Burg in den Jahren 1409/10 wieder errichten und gab ihr den Namen Sonnenberg. Dieser Name setzte sich schließlich auch als Herrschaftsbezeichnung durch.

Der Adelssitz allerdings ist im Zuge einer weiteren Auseinandersetzung zwischen dem neuen Besitzer, Eberhard Truchsess von Waldburg, und Herzog Sigmund von Österreich im Jahr 1473 zerstört worden. Heute können Wanderer die Ruine Sonnenberg erobern, dies jedoch mit gebotener Vorsicht, da an der höchsten Stelle der Felsen steil abfällt.