Bregenzer Shootingstar taucht in Afrika wieder auf

Donnerstagmittag war es endlich so weit: Leon Pauger, Triathlon-Aufsteiger des Jahres 2020, hob gemeinsam mit Papa Christian vom Zürcher Flughafen in Richtung Süden ab. Das Ziel: die spanische Afrika-Exklave Melilla. „Die Stadt liegt direkt am Mittelmeer, ist in etwa so groß wie Bregenz und ist am Land komplett von Marokko umgeben“, erzählt der 22-Jährige, der am Sonntag beim Europacup seine neue Saison eröffnen wird.