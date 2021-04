Jochum stellt klar: „Lech liegt nicht am Taedong“

Die „Vorarlberg Krone“ fragte im Kommentar vom Mittwoch mit einem Augenzwinkern nach, ob Lech im Rahmen eines geophysischen Wunders nach Nordkorea oder China verlegt worden sei. Das fanden einige Lecher recht witzig, andere aber nicht. Kein Wunder, wurde doch am vergangenen Montag in der Gemeindevertretersitzung darüber diskutiert, wer nun welcher Zeitung was sagen darf - oder eben auch nicht darf. Insbesondere die kritische Berichterstattung der „Krone“ in Sachen Gemeindezentrum ist so manchem in Lech schon länger ein Dorn im Auge gewesen.



Diskussion über Medienanfragen

Um eine Richtigstellung der geografischen Verhältnisse am Arlberg ist nun Bürgermeister Stefan Jochum bemüht. Er betont in einer Aussendung, dass „Lech nicht an den Taedong verlegt“ worden sei. Es sei nur diskutiert worden, wie man seitens der Gemeindevertretung mit Medienanfragen umgehen könne. Eine politische Vorgabe sei daraus nicht entstanden.

Festzuhalten ist aber auch eines: Nach der besagten Sitzung wollten noch weniger Lecher offiziell mit der „Krone“ sprechen als davor.